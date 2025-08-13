Leavitt (portavoce Trump): Incontro con Putin? Per Trump sarà un esercizio di ascolto – Il video
(Agenzia Vista) Washington, 12 agosto 2025 “Penso che per il presidente si tratti di un esercizio di ascolto. Sarà presente solo una delle parti coinvolte in questa guerra quindi questo è un modo per il presidente di andare e ottenere, ancora una volta, una comprensione più solida e migliore di come possiamo, si spera, porre fine a questa guerra.” Così la porta voce di Donald Trump, Karoline Leavitt, durante una conferenza stampa. Courtesy:The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev