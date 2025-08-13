Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Leavitt (portavoce Trump): Incontro con Putin? Per Trump sarà un esercizio di ascolto – Il video

13 Agosto 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Washington, 12 agosto 2025 “Penso che per il presidente si tratti di un esercizio di ascolto. Sarà presente solo una delle parti coinvolte in questa guerra quindi questo è un modo per il presidente di andare e ottenere, ancora una volta, una comprensione più solida e migliore di come possiamo, si spera, porre fine a questa guerra.” Così la porta voce di Donald Trump, Karoline Leavitt, durante una conferenza stampa. Courtesy:The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La lite tra Meloni e l’attivista Pro-Pal al concerto delle Blackpink, la frase della premier che fa discutere: «Sul genocidio palestinese lavoro ogni giorno» – Il video

2.

Roberto Vannacci e la nuova campagna contro la sinistra con una foto in divisa (che non potrebbe usare)

3.

Caro ombrelloni, Meloni contro Schlein: «Gli arrivi sono in crescita, ecco i dati del Viminale»

4.

Schifani ci riprova: «Il Ponte sullo Stretto intitolato a Silvio Berlusconi». Ma Salvini frena

5.

Giorgia Meloni, il bigliettino lasciato ai giornalisti prima delle vacanze: «Cercate di riposare…». La promessa minacciosa per la ripresa