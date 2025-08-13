Macron: Trump vuole ottenere un cessate il fuoco all'incontro con Putin – Il video

(Agenzia Vista) Parigi, 13 agosto 2025 “Credo di poter dire che dal colloquio che abbiamo appena avuto sono emersi diversi messaggi che ritengo molto importanti. Il primo è che il presidente Trump è stato molto chiaro sul fatto che la volontà americana è quella di ottenere un cessate il fuoco in occasione di questo incontro in Alaska.” Così il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, dopo l'incontro online con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il gruppo dei volenterosi, in merito all'incontro del Premier americano con il Presidente russo Vladimir Putin. Courtesy: Youtube Eliseo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev