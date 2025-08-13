Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Macron: Trump vuole ottenere un cessate il fuoco all'incontro con Putin – Il video

13 Agosto 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Parigi, 13 agosto 2025 “Credo di poter dire che dal colloquio che abbiamo appena avuto sono emersi diversi messaggi che ritengo molto importanti. Il primo è che il presidente Trump è stato molto chiaro sul fatto che la volontà americana è quella di ottenere un cessate il fuoco in occasione di questo incontro in Alaska.” Così il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, dopo l'incontro online con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il gruppo dei volenterosi, in merito all'incontro del Premier americano con il Presidente russo Vladimir Putin. Courtesy: Youtube Eliseo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La lite tra Meloni e l’attivista Pro-Pal al concerto delle Blackpink, la frase della premier che fa discutere: «Sul genocidio palestinese lavoro ogni giorno» – Il video

2.

Roberto Vannacci e la nuova campagna contro la sinistra con una foto in divisa (che non potrebbe usare)

3.

Caro ombrelloni, Meloni contro Schlein: «Gli arrivi sono in crescita, ecco i dati del Viminale»

4.

Schifani ci riprova: «Il Ponte sullo Stretto intitolato a Silvio Berlusconi». Ma Salvini frena

5.

Giorgia Meloni, il bigliettino lasciato ai giornalisti prima delle vacanze: «Cercate di riposare…». La promessa minacciosa per la ripresa