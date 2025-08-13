Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Trump: Ottima conversazione con Zelensky, forse ci sarà anche un altro incontro con Putin – Il video

13 Agosto 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Washington, 13 agosto 2025 “Abbiamo avuto un'ottima conversazione, il presidente Zelensky era in linea. […] C'è una buona probabilità che ci sarà un secondo incontro, che sarà più produttivo del primo, perché il primo servirà a capire a che punto siamo e cosa stiamo facendo”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

