Vance: Riporteremo la pace in Europa – Il video

(Agenzia Vista) Regno Unito, 13 agosto 2025 “Lavoriamo su uno dei nostri obiettivi di sicurezza comuni più importanti in Europa, ovvero la fine della guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che la nostra missione come amministrazione sarà quella di riportare la pace in Europa.” Così il Vicepresidente JD Vance durante la visita alle truppe statunitensi stazionate nel Regno Unito. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev