Zelensky arriva a Berlino per partecipare ai colloqui online con Trump e il gruppo dei volenterosi – Il video

(Agenzia Vista) Berlino, 13 agosto 2025 Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto dal cancelliere tedesco Friedrich Merz a Berlino, per partecipare insieme al colloquio online con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e con il grupppo dei volenterosi, in vista dell'incontro tra quest'ultimo e il Presidente russo Vladimir Putin. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev