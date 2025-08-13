Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Zelensky arriva a Berlino per partecipare ai colloqui online con Trump e il gruppo dei volenterosi – Il video

13 Agosto 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Berlino, 13 agosto 2025 Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto dal cancelliere tedesco Friedrich Merz a Berlino, per partecipare insieme al colloquio online con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e con il grupppo dei volenterosi, in vista dell'incontro tra quest'ultimo e il Presidente russo Vladimir Putin. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

