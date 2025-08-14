Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Bollino rosso per il traffico per il ponte di Ferragosto, previsti 12 mln di spostamenti – Il video

14 Agosto 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 13 agosto 2025 Il quarto fine settimana di esodo estivo è segnato dalle partenze per il ponte di Ferragosto. Sulla rete Anas (Gruppo FS Italiane) per il terzo weekend del mese è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori rimasti nelle grandi città che si concedono qualche giorno di riposo per festeggiare il 15 agosto in località più vicine. Non mancheranno gli ultimi vacanzieri in viaggio verso mete più lontane mentre a partire da sabato 16 e domenica 17 sono previsti i primi rientri a casa. In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas per questo weekend si attendono 12 milioni e 210mila spostamenti di autoveicoli. Courtesy: Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

