Funerali di Cecilia De Astis, Don Paolo: C'è indignazione, istituzioni non facciano scarica barile – Il video

14 Agosto 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Milano, 14 agosto 2025 “Non servono gli scatti di rabbia, grazie a Filippo e Gaetano che pure con il cuore gonfio, non vi siete fatti prendere. Certo un po' di indignazione l'abbiamo tutti e non può non esserci.” Così il parroco don Paolo durante i funerali di Cecilia De Astis, investita a Milano da quattro minorenni che erano a bordo di una macchina rubata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

