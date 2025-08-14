Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Trump: Ci sarà secondo incontro tra me, Putin, Zelensky e forse qualche leader europeo – Il video

14 Agosto 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Washington, 14 agosto 2025 “Domani abbiamo un incontro con il presidente Putin. Penso che sarà un buon incontro, ma l'incontro più importante sarà il secondo che avremo. Avremo un incontro con il presidente Putin e con il presidente Zelensky, e forse porteremo con noi alcuni leader europei, forse no.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

