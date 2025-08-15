Incontro con Putin, Trump: Scambi territoriali sono su tavolo? L'Ucraina prenderà la decisione – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 15 agosto 2025 "Se ne discuterà, ma devo lasciare che sia l'Ucraina a prendere questa decisione, e credo che prenderà una decisione adeguata.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sullo scambio di territori tra Russia e Ucraina, durante il volo per l'Alaska, dove incontrerà il Presidente russo Vladimir Putin. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev