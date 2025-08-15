Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Naufragio Lampedusa, Piantedosi: Tragedia, solo bloccando partenze irregolari azzereremo naufragi – Il video

15 Agosto 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 15 agosto 2025 “C'è poi il tema cruciale del contrasto all'immigrazione irregolare. La tragedia, avvenuta appena l'altroieri, proprio per il dolore che suscita, ci sprona a proseguire nell'azione di prevenzione sin dai territori di partenza, di questi viaggi in mare. È nostro dovere continuare a combattere senza tregua lo spietato affarismo dei trafficanti di esseri umani. Soltanto bloccando completamente le partenze irregolari potremo azzerare i naufragi.” Così il Ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

