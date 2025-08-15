Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Trump: Putin attacca Ucraina? Pensa che lo renda forte per negoziare, ma lo danneggia – Il video

15 Agosto 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Washington, 15 agosto 2025 "Credo che stiano cercando di negoziare. Lui sta cercando di preparare il terreno. Voglio dire, nella sua mente, questo lo aiuta a raggiungere un accordo migliore. In realtà lo danneggia. Ma nella sua mente, questo lo aiuta a raggiungere un accordo migliore.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in volo per l'Alaska per incontrare il Presidente russo Vladimir Putin. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

