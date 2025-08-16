Putin ad Anchorage: Negoziati svolti in un clima costruttivo e di rispetto, sono stati utili – Il video

(Agenzia Vista) Anchorage, 15 agosto 2025 "I nostri negoziati si sono svolti in un clima costruttivo di rispetto reciproco. Abbiamo avuto negoziati molto approfonditi e molto utili. Vorrei ringraziare ancora una volta la mia controparte americana per la proposta di recarci qui in Alaska.” Così il Presidente russo Vladimir Putin durante la conferenza stampa sul vertice Russia-Usa. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev