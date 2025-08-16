Putin ad Anchorage: Se Trump fosse stato Presidente Usa nel 2022 non ci sarebbe stata guerra – Il video

(Agenzia Vista) Anchorage, 15 agosto 2025 "Quando il Presidente Trump dice che se fosse stato lui il Presidente allora non ci sarebbe stata la guerra, sono abbastanza sicuro che sarebbe stato davvero così. Posso confermarlo. Credo che, nel complesso, io e il Presidente Trump abbiamo instaurato un rapporto molto buono, professionale e affidabile.” Così il Presidente russo Vladimir Putin durante la conferenza stampa sul vertice Russia-Usa. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev