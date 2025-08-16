Putin ad Anchorage: Ucraina nazione fraterna, speriamo che intesa aiuti ad avvicinare pace – Il video

(Agenzia Vista) Anchorage, 16 agosto 2025 "Sono d'accordo con il Presidente Trump che naturalmente anche la sicurezza dell'Ucraina dovrebbe essere garantita. Naturalmente, siamo pronti a lavorare su questo. Vorrei sperare che l'intesa che abbiamo raggiunto insieme ci aiuti ad avvicinarci a questo obiettivo e apra la strada alla pace in Ucraina.” Così il Presidente russo Vladimir Putin durante la conferenza stampa sul vertice Russia-Usa. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev