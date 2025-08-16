Trump ad Ancholage: Incontro con Putin produttivo, fatti dei progressi ma non c’è accordo – Il video

(Agenzia Vista) Alaska, 15 agosto 2025 “Abbiamo avuto un incontro molto produttivo. Ci sono stati molti, moltissimi punti su cui abbiamo concordato. La maggior parte di essi, direi un paio di punti importanti su cui non siamo ancora del tutto arrivati, ma abbiamo fatto qualche progresso. Quindi, non c’è accordo.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante la conferenza stampa sul vertice Russia-Usa. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev