Trump accoglie Putin col tappeto rosso, la stretta di mano in Alaska. Poi 10 minuti soli sulla «Bestia» – Il video

16 Agosto 2025 - 05:52 Giovanni Ruggiero
Il momento simbolico del vertice di Alaska si è consumato sulla pista dell’aeroporto militare, dove Donald Trump ha orchestrato un’accoglienza singolare per Vladimir Putin. I due leader sono scesi quasi contemporaneamente dalle scalette dei rispettivi velivoli, con il presidente americano che ha fatto il suo ingresso con un leggero anticipo.

Il gesto che ha colpito tutti

L’immagine che ha fatto il giro del mondo è quella di Trump che attende Putin applaudendo il suo arrivo. Da dieci anni il leader del Cremlino non metteva piede su territorio americano. Dopo la stretta di mano sulla pista, i due presidenti sono saliti insieme sulla «Bestai», l’auto blindata del presidente Usa, proseguendo il viaggio verso il luogo dell’incontro ufficiale. Sconosciuto finora il contenuto del colloquio, che i due hanno voluto fare senza interpreti nella più totale riservatezza.

