Vertice Usa-Russia ad Anchorage, Trump a Putin: Ci rivedremo presto e Putin in inglese: A Mosca – Il video

(Agenzia Vista) Anchorage, 15 agosto 2025 Scambio di battute tra il Presidente degli Stati Uniti Donadl Trump e Il Presidente russo Vladimir Zelensky al termine della conferenza stampa a conclusione del loro incontro sulla guerra russo-ucraina. Il leader americano ha infatti chiuso promettendo un secondo incontro a breve con quello russo, che ha risposto in inglese: In Russia. Trump a sua volta ha replicato: “Potrei immaginare che possa succedere”. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev