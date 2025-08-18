Conflitto russo-ucraino, Von der Leyen: Si fermino le uccisioni e ci sia il trilaterale con Usa – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 agosto 2025 “Comprendiamo la direzione strategica della Russia, è anti-europea e quindi dobbiamo continuare a limitare il potenziale della Russia.” Così la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, durante una conferenza stampa a Bruxelles, insieme al Presidente Ucraino Volodymyr Zelensky. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev