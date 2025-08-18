Incendio su un balcone a Trieste, l'intervento dei Vigili del Fuoco con scala – Il video

(Agenzia Vista) Trieste, 17 agosto 2025 I Vigili del fuoco del comando di Trieste sono stati allertati per un incendio all'appartamento in Via D'Alviano a Trieste. I pompieri, giunti sul posto con una squadra e l'autoscala, hanno raggiunto, dall'esterno, il terrazzo, dal quale si vedevano le fiamme e si alzava la colonna di fumo, riscontrando che stavano bruciando alcune suppellettili depositate nel balcone, posto al quinto ed ultimo piano dello stabile, e non l'appartamento che in quel momento era vuoto. Spente in breve tempo le fiamme, le squadre hanno proceduto alla messa in sicurezza del terrazzo e hanno verificato nei vari alloggi del condominio che non vi fosse qualche sacca residua dei gas della combustione. . Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev