Meloni a Washington: Unità occidente strumento per costruire pace, Italia c'è al fianco dell'Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 18 agosto 2025 “L'unità dell'Occidente, dal mio punto di vista è anche lo strumento che abbiamo per costruire pace e garantire giustizia. Ovviamente l'Italia c'è, come c'è sempre stata in questi tre anni e mezzo. Noi siamo al fianco dell'Ucraina, sosteniamo gli sforzi di pace del Presidente degli Stati Uniti.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Washington per dicutere con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul conflitto ucraino-russo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev