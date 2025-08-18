Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni a Washington: Unità occidente strumento per costruire pace, Italia c'è al fianco dell'Ucraina – Il video

18 Agosto 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Washington, 18 agosto 2025 “L'unità dell'Occidente, dal mio punto di vista è anche lo strumento che abbiamo per costruire pace e garantire giustizia. Ovviamente l'Italia c'è, come c'è sempre stata in questi tre anni e mezzo. Noi siamo al fianco dell'Ucraina, sosteniamo gli sforzi di pace del Presidente degli Stati Uniti.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Washington per dicutere con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul conflitto ucraino-russo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Bondeno, bufera sul segretario Pd per un meme a sfondo sessuale su Trump e Putin: la Lega chiede le dimissioni

2.

Regionali in Calabria, Occhiuto, i malumori nella sua Forza Italia e l’ipotesi piano B se l’inchiesta va avanti. I nomi in campo

3.

Regionali in Calabria, l’audio del segretario regionale di Avs che rischia di far saltare le trattative. «Schlein è imbufalita»

4.

Ucraina, Conte: «Imbarazzante l’esultanza di Meloni che parla di spiragli per discutere di pace»

5.

«Sei grasso. Fai schifo». Lo sfogo del vicesindaco veneto Claudio Borgia (FdI): «Sono vittima di body shaming. Vergogna»