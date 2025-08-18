Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Starmer in volo per Washington: Dobbiamo fare cose bene e assicurare pace duratura in Ucraina – Il video

18 Agosto 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Regno Unito, 18 agosto 2025 “Questa guerra in Ucraina dura ormai da molto tempo. Più di tre anni, con un impatto enorme. Gli ucraini hanno sofferto enormemente, ma ha anche avuto ripercussioni sull'Europa. Ha colpito ogni singola famiglia e comunità nel Regno Unito. E così tutti vogliono che finisca, non da ultimo gli ucraini. Ma dobbiamo assicurarci di fare la cosa giusta. Dobbiamo assicurarci che ci sia pace, che sia una pace duratura, che sia giusta e equa. ” Così il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, in volo verso Washington per discutere insieme al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la questione russo-ucraina. Courtesy: Youtube Starmer Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

