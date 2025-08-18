Trump con Zelensky: Garanzie di sicurezza in Ucraina? Ue è in prima linea ma noi aiuteremo – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 18 agosto 2025 “Più tardi incontreremo anche sette grandi leader di grandi paesi, e ne parleremo. Saranno tutti coinvolti, ma ci sarà molto aiuto per quanto riguarda la sicurezza.” Così il Presidente statunitense Donald Trump, insieme al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky nello studio ovale della Casa Bianca. Courtesy: the White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev