Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Von Der Leyen: I confini non possono essere cambiati con la forza, decisione spetta a Ucraina – Il video

18 Agosto 2025 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 agosto 2025 “Le frontiere internazionali non possono essere modificate con la forza. Queste sono decisioni che devono essere prese dall'Ucraina e solo dall'Ucraina. E queste decisioni non possono essere prese senza la presenza dell'Ucraina al tavolo.” Così la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, durante una conferenza stampa a Bruxelles, insieme al presidente Ucraino Volodymyr Zelensky. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Bondeno, bufera sul segretario Pd per un meme a sfondo sessuale su Trump e Putin: la Lega chiede le dimissioni

2.

Regionali in Calabria, Occhiuto, i malumori nella sua Forza Italia e l’ipotesi piano B se l’inchiesta va avanti. I nomi in campo

3.

Regionali in Calabria, l’audio del segretario regionale di Avs che rischia di far saltare le trattative. «Schlein è imbufalita»

4.

Ucraina, Conte: «Imbarazzante l’esultanza di Meloni che parla di spiragli per discutere di pace»

5.

«Sei grasso. Fai schifo». Lo sfogo del vicesindaco veneto Claudio Borgia (FdI): «Sono vittima di body shaming. Vergogna»