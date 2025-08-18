Von Der Leyen: I confini non possono essere cambiati con la forza, decisione spetta a Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 agosto 2025 “Le frontiere internazionali non possono essere modificate con la forza. Queste sono decisioni che devono essere prese dall'Ucraina e solo dall'Ucraina. E queste decisioni non possono essere prese senza la presenza dell'Ucraina al tavolo.” Così la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, durante una conferenza stampa a Bruxelles, insieme al presidente Ucraino Volodymyr Zelensky. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev