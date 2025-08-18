Von Der Leyen: Continueremo con sanzioni contro la Russia, a settembre il 19° pacchetto – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 agosto 2025 “L'Europa manterrà pressioni diplomatiche e in particolare economiche sulla Russia. Continueremo a rafforzare le sanzioni. Finora abbiamo adottato 18 pacchetti e stiamo preparando il 19°. Questo pacchetto sarà disponibile all'inizio di settembre.” Così la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, durante una conferenza stampa a Bruxelles, insieme al presidente Ucraino Volodymyr Zelensky. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev