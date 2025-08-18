Von Der Leyen: Ucraina diventi un porcospino d'acciaio, Ue pronta a fare sua parte – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 agosto 2025 “Come ho spesso detto, l'Ucraina deve diventare un porcospino d'acciaio per i potenziali invasori. Accogliamo la disponibilità del Presidente Trump a contribuire all'articolo cinque, come garanzie di sicurezza per l'Ucraina e la coalizione dei volenterosi, compresa l'Unione Europea, è pronta a fare la sua parte.” Così la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, durante una conferenza stampa a Bruxelles, insieme al presidente Ucraino Volodymyr Zelensky Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev