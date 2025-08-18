Zelensky: Impossibile cedere i territori e servono garanzie di sicurezza – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 agosto 2025 “La Costituzione dell'Ucraina rende impossibile rinunciare a territori o scambiare terre. Poiché la questione territoriale è così importante, dovrebbe essere discussa solo dai leader dell'Ucraina e della Russia e dal trilaterale Ucraina, Stati Uniti, Russia. […] È importante che l'America accetti di lavorare con l'Europa per fornire garanzie di sicurezza per l'Ucraina.” Così il Presidente Ucraino Volodymyr Zelensky durante una conferenza stampa a Bruxelles, insieme alla Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev