Zelensky: Necessario cessate il fuoco per esaminare richieste Putin, ne parleremo a Washington – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 agosto 2025 “Putin ha molte richieste, ma non le conosciamo tutte. E se ce ne sono davvero tante quante sappiamo, allora ci vorrà tempo per esaminarle tutte. È impossibile farlo sotto la pressione delle armi, quindi è necessario cessare il fuoco e lavorare rapidamente a un accordo finale. Ne parleremo a Washington.” Così il Presidente Ucraino Volodymyr Zelensky durante una conferenza stampa a Bruxelles, insieme alla Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev