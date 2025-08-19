Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOAmadeusRaiTvVideo

Amadeus e il ricordo di Pippo Baudo: «Per Sanremo mi elencò tutta una serie di cose che io ho stampato nella mia mente» – Il video

19 Agosto 2025 - 11:41 Stefania Carboni
embed
Il racconto del conduttore: «Un erede? Non c'è l'erede di Costanzo, non c'è l'erede di Mike Bongiorno, non c'è l'erede di questi nomi, semplicemente perché erano unici»

«Ho passato 25 anni nella famiglia Rai e 25 anni non si dimenticano in un anno, quindi questo luogo per me è come rientrare a casa. Quelli di chi ha lavorato per tanti anni in questa azienda, come per chi è stato in questo teatro, sono ricordi che non che rimangono per sempre. Sarebbe una cosa giustissima, bellissima intitolare il Delle Vittorie a Pippo Baudo». Queste le parole di Amadeus verso lo storico conduttore, all’uscita dalla camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie. «Pippo era affezionato a questo teatro – ha aggiunto Amadeus -, ma chi vi ha lavorato inevitabilmente lascia un pezzo di cuore. Sta a noi, alla televisione, fare in modo che vengano ricordati e che esistano il più a lungo possibile, per sempre».

«Non c’è l’erede di Baudo, né di Costanzo o di Mike e la Carrà: erano unici»

Sulla possibilità che ci sia un erede di Baudo risponde: «Non c’è l’erede di Baudo, non c’è l’erede di Costanzo, non c’è l’erede di Mike Bongiorno, non c’è l’erede di questi nomi, non c’è l’erede di Raffaella Carrà, non c’è semplicemente perché erano unici – ha risposto -. Poi ecco, parlando di Rosario Fiorello, è chiaro che Rosario è uno che può fare il varietà, se noi pensiamo al varietà, al grande varietà della Rai, l’unico nome secondo me che può fare questo è Rosario». Amadeus ha ricordato quando Baudo, prima dei Festival di Sanremo che ha condotto lo contattò e lo incontrò. «In un ristorante non lontano da qui mi chiese di sedermi al suo tavolo – ha aggiunto -. Io ancora non dovevo fare Sanremo. Era aprile, me lo dissero ad agosto o giù di lì. Non dimenticherò mai, lui mi disse, ‘Tu devi fare Sanremo e casomai ti venisse chiesto devi fare così’. E mi elencò tutta una serie di cose che io ho stampato nella mia mente da quel giorno, come veramente dei comandamenti da osservare. Quella cosa non accadde per caso». Tra i consigli ricevuti «di fare le cose con grande passione, grande amore e rispetto per la gente a casa. Il rispetto è una cosa fondamentale, al di là poi dei consigli pratici per mettere in piedi». La televisione di Baudo per Amadeus era «una televisione bellissima, era avanti. Tutti possono essere in televisione, ma pochissimi la fanno».

(video Ansa)

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Incassi dimezzati, guadagni polverizzati, ma ora i Maneskin torneranno insieme. E nell’avventura da solista Victoria ha stracciato Damiano

2.

«Ci ha lasciato poco fa…», l’annuncio di Cristina D’Avena che ferma il concerto: la dedica a Pippo Baudo e la reazione del suo pubblico – Il video

3.

Pippo Baudo, il ricordo di Paolo Bonolis e Carlo Conti: «Oggi non sarebbe in grado, lui era per la verità. In tv? Era come Diego Armando Maradona»

4.

Pippo e gli ultimi mesi chiuso in casa. «Pianse quando, dopo i 75 anni, fu messo da parte»

5.

Pippo Baudo e il silenzio su com’è morto, le voci sui problemi di cuore «che mi allungano la vita» e i sospetti di Renzo Arbore nell’ultima telefonata

leggi anche
katia ricciarelli mara venier
CULTURA & SPETTACOLO

Katia Ricciarelli saluta Pippo Baudo: «È stato vero amore. Il più grande rimpianto? Non aver avuto figli»

Di Alba Romano
POLITICA

Ultimo saluto a Pippo Bado, ecco la firma del libro all'ingresso della camera ardente – Il video

Di Redazione
POLITICA

Solenghi alla Camera ardente di Baudo: A febbraio ebbi sensazione che sarebbe stato ultimo abbraccio – Il video

Di Redazione
POLITICA

Veltroni alla Camera ardente di Baudo: Vidi con lui Sanremo, ha fatto la vita che aveva sognato – Il video

Di Redazione
pupo baudo
CULTURA & SPETTACOLO

«Ci rimasi malissimo», il ricordo di Pupo in controtendenza: «Baudo non mi ha mai considerato, mi disse che gli stavo antipatico»

Di Alba Romano