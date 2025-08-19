Trovato il cadavere di una donna sepolto vicino a una casa ad Arrone, in provincia di Terni

Sul caso indaga la Procura. La donna, sulla settantina, sarebbe morta da diverso tempo

Il cadavere di una donna, morta da tempo, è stato trovata sepolta in un muro di contenimento, adiacente a un’abitazione nella zona di Arrone, località Caroci. Il caso è seguito dai carabinieri del comando provinciale e dalla Procura di Terni che al momento ipotizza l’occultamento di cadavere. Nel fascicolo non ci sarebbero al momento indagati. I magistrati hanno disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso della donna, che potrebbe avere una settantina d’anni. Il corpo è stato portato all’istituto di medicina legale di Perugia per l’autopsia.

Sepolta in un muro di contenimento a mezzo metro di profondità

Secondo quanti riporta UmbriaOn la donna, la cui identità dovrà comunque essere accertata attraverso gli esami biologici, sarebbe stata sepolta nei pressi di un muro di contenimento, a circa mezzo metro di profondità. Le condizioni fanno ipotizzare si trovasse lì da diverso tempo. Nell’agosto del 2024 la donna era stata ricoverata in ospedale per problemi di salute. La famiglia della signora, originaria dell’Avellinese, formalmente non risiede nell’abitazione. La segnalazione che ha condotto i carabinieri sul luogo dove è stata poi fatta la tragica scoperta, sarebbe partita comunque dal contesto familiare della donna. Alcune persone, spiega la testata, sono state subito sentite a sommarie informazioni.