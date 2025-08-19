Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Ignazio Cassis (Ministro Esteri Svizzera): Concederemo immunità a Putin per colloqui di pace – Il video

19 Agosto 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Berna, 19 agosto 2025 "Concederemo l'immunità al Presidente russo Vladimir Putin, malgrado la sua incriminazione presso la Corte penale internazionale, a condizione che si presenti per una conferenza di pace. L'anno scorso, il Governo federale ha definito le norme per la concessione dell'immunità a una persona sottoposta a mandato d'arresto internazionale: l'immunità è concessa se quella persona si presenta per una conferenza di pace, non se si presenta per motivi privati", lo dice Ignazio Cassis, Ministro degli Esteri della Svizzera, in conferenza stampa congiunta con l'omologo italiano Tajani a Berna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Renzi: «Putin è uno straordinario negoziatore. Per come lo conosco io il suo obiettivo è una nuova Yalta»

2.

Bondeno, bufera sul segretario Pd per un meme a sfondo sessuale su Trump e Putin: la Lega chiede le dimissioni

3.

Regionali in Calabria, l’audio del segretario regionale di Avs che rischia di far saltare le trattative. «Schlein è imbufalita»

4.

Regionali in Calabria, Occhiuto, i malumori nella sua Forza Italia e l’ipotesi piano B se l’inchiesta va avanti. I nomi in campo

5.

Giornalista a Zelensky: E' favoloso con quel vestito non lo cambia mai, la replica: Anche lei uguale – Il video