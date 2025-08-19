Ignazio Cassis (Ministro Esteri Svizzera): Concederemo immunità a Putin per colloqui di pace – Il video
(Agenzia Vista) Berna, 19 agosto 2025 "Concederemo l'immunità al Presidente russo Vladimir Putin, malgrado la sua incriminazione presso la Corte penale internazionale, a condizione che si presenti per una conferenza di pace. L'anno scorso, il Governo federale ha definito le norme per la concessione dell'immunità a una persona sottoposta a mandato d'arresto internazionale: l'immunità è concessa se quella persona si presenta per una conferenza di pace, non se si presenta per motivi privati", lo dice Ignazio Cassis, Ministro degli Esteri della Svizzera, in conferenza stampa congiunta con l'omologo italiano Tajani a Berna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev