Trump: "Ho fermato 6 guerre in 6 mesi, so quello che faccio. Anche Putin vuole la pace" – Il video

19 Agosto 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 19 agosto 2025 "Ho risolto 6 guerre in 6 mesi, una delle quali un possibile disastro nucleare, so esattamente cosa sto facendo. Sono qui per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Questa è la guerra di Biden e non sarebbe mai accaduta se fossi stato Presidente. So esattamente quello che sto facendo e non ho bisogno dei consigli di persone che hanno lavorato per anni su questi conflitti e non sono stati capaci di risolverli. So che questa guerra finirà, non so ancora dirvi quando ma finirà, perchè anche Putin vuole la pace". Lo ha detto Donald Trump durante il bilaterale con Zelensky alla Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

