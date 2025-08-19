Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Vertice su Ucraina alla Casa Bianca, la foto di gruppo con Trump, Meloni, Zelensky e i leader Ue – Il video

19 Agosto 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 19 agosto 2025 La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'incontro con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, congiuntamente ai Leader europei: il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, il Presidente della Repubblica finlandese, Alexander Stubb, il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Friedrich Merz, e il Segretario Generale della Nato Mark Rutte. Ecco la foto di gruppo dei leader. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Renzi: «Putin è uno straordinario negoziatore. Per come lo conosco io il suo obiettivo è una nuova Yalta»

2.

Bondeno, bufera sul segretario Pd per un meme a sfondo sessuale su Trump e Putin: la Lega chiede le dimissioni

3.

Regionali in Calabria, l’audio del segretario regionale di Avs che rischia di far saltare le trattative. «Schlein è imbufalita»

4.

Regionali in Calabria, Occhiuto, i malumori nella sua Forza Italia e l’ipotesi piano B se l’inchiesta va avanti. I nomi in campo

5.

Giornalista a Zelensky: E' favoloso con quel vestito non lo cambia mai, la replica: Anche lei uguale – Il video