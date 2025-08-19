Vertice su Ucraina alla Casa Bianca, la foto di gruppo con Trump, Meloni, Zelensky e i leader Ue – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 19 agosto 2025 La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'incontro con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, congiuntamente ai Leader europei: il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, il Presidente della Repubblica finlandese, Alexander Stubb, il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Friedrich Merz, e il Segretario Generale della Nato Mark Rutte. Ecco la foto di gruppo dei leader. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev