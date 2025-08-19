Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Zelensky dona a Trump mazza golf di giocatore ferito in guerra, il tycoon: Grazie, la userò – Il video

19 Agosto 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 19 agosto 2025 Zelenskyj ha regalato a Trump un putter da golf regalatogli dal sergente minore Kostiantyn Kartavtsev delle forze armate ucraine. Trump ha accettato con gratitudine il regalo e ha registrato un video di risposta ringraziando il soldato ucraino, che ha perso una gamba in guerra, per il putter: “Kostiantyn, prima di tutto, ho appena guardato il tuo tiro. Sono bravo a golf e il tuo tiro è fantastico. Molto presto tornerai ad essere un ottimo giocatore di golf. Questo regalo è bellissimo, realizzato con amore sincero e donatomi con vero amore da parte tua. Sei un uomo straordinari. Il vostro Paese è un Paese meraviglioso. E stiamo cercando di restituirvelo. Il vostro Presidente sta lavorando molto duramente per raggiungere questo obiettivo. Il putter è fantastico, lo userò”. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

