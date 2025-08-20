Meloni alza occhi al cielo quando Merz spiega a Trump guerra in Ucraina, espressione diventa virale – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 20 agosto 2025 "Serve un cessate il fuoco. I prossimi passi sono i più difficili. Al prossimo meeting vogliamo vedere una tregua, non posso immaginare che possa avere luogo senza un cessate il fuoco. Lavoriamo su questo, proviamo a mettere pressione sulla Russia perché la credibilità dei nostri sforzi oggi dipendono almeno dal raggiungimento di una tregua", così il Cancelliere tedesco Merz a Trump durante l'incontro con i leader Ue. La premier italiana Meloni alza gli occhi al cielo con un'espressione in breve diventata virale su media e social di tutto il mondo. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev