Portavoce Casa Bianca vs cronista: Perchè Trump ha chiamato Putin? Solo uno del Nyt poteva chiederlo – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 20 agosto 2025 "Se il punto è portare tutti sulla stessa lunghezza d’onda, perché Trump non dovrebbe semplicemente rispondere alla chiamata di Putin mentre gli altri leader erano alla Casa Bianca? Perché sarebbe irrispettoso farlo? Con tutto il rispetto, solo un giornalista del New York Times può fare una domanda del genere, Shawn. Il Presidente ha incontrato tutti questi leader europei alla Casa Bianca 48 ore dopo essersi seduto con il Presidente Putin sul suolo americano. In effetti, ci sono stati così tanti progressi che ognuno di questi leader è salito su un aereo 48 ore dopo ed è volato qui. Lo stesso presidente Zelensky ha detto che è stata un'ottima conversazione. È stato solo grazie al Presidente Trump che questa situazione di stallo è stata superata avviando un dialogo con il presidente Putin. Quindi questi leader, con la guerra nel proprio cortile, sono molto grati che il Presidente abbia risposto a quella chiamata", così la Portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt replica alla domanda del giornalista del Nyt Shawn McCreesh, che ha chiesto perché Donald Trump avesse telefonato in privato a Vladimir Putin mentre incontrava i leader europei e il Presidente ucraino Zelensky alla Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev