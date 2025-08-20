«Venite, mamma è sepolta qui», il crollo della figlia che fa ritrovare il corpo di Enza Delli Gatti. La svolta sulla scomparsa dopo la lite col marito

La procura di Terni ha aperto un fascicolo per occultamento di cadavere. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, sono numerosi i punti oscuri della vicenda

Era morta da diversi mesi, il cadavere in avanzato stato di decomposizione e sepolto alla base di un muro di contenimento della sua casa di campagna ad Arrone, nel Ternano. Eppure Enza Delli Gatti continuava a percepire la pensione. A indicare il luogo della sepoltura, mezzo metro sotto terra e a pochi passi da dove lei dormiva, è stata la figlia della 71enne, Elisabetta: «Mia madre è morta, il suo cadavere è sotto terra vicino casa». Una telefonata tra le lacrime che è arrivata al culmine di una lite con il marito Gerardo, che con lei e la madre viveva abitualmente in quella vecchia casa fatiscente acquistata venti anni fa. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per occultamento di cadavere.

Le indagini sulla morte, il vicino: «Un anno fa la portai in ospedale, poi è scomparsa»

Gli elementi sotto la lente degli investigatori sono numerosi. L’autopsia, che sarà condotta nelle prossime ore, dovrà chiarire se effettivamente si tratti di Enza Delli Gatti e quando sia morta la 71enne originaria dell’Irpinia: le prime costatazioni parlano di un anno fa o poco meno. Sono ancora ignote le cause della morte anche se un vicino di casa, Giuseppe De Angelis, ha raccontato di aver accompagnato Enza in ospedale lo scorso agosto perché si sentiva male: «Mi ha chiamato Elisabetta, le ho accompagnate al pronto soccorso e le ho lasciate lì. Non ho mai chiesto che cosa fosse successo alla signora, che non ricordo più di aver rivisto».

Chi era Enza Delliatti: la famiglia numerosa, la pensione e il silenzio dei figli

Enza Delli Gatti si era trasferita ad Arrone solo due anni fa, andando a raggiungere la figlia e il genero che già abitavano lì con i loro figli. La 71enne, separata dal marito, aveva cinque figli e numerosi nipotini. Anni fa, dopo aver acquistato la casa nel Ternano, la famiglia si era trasferita ad Acquapendente, in provincia di Viterbo, per gestire un allevamento di ovini. Poi il ritorno vicino alla figlia e la morte, mai denunciata tanto che l’Inps ha regolarmente proceduto a versare la pensione a Enza. Chi fosse a riscuoterla non è ancora stato accertato dagli inquirenti. Ma ciò che più lascia dubbi negli inquirenti è che, pur in una famiglia così numerosa, per mesi nessuno si sarebbe chiesto dove fosse finita Enza.