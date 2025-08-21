Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Bernie Sanders: Guerra a Gaza non è questione politica, ma morale. Basta uccisioni di bambini – Il video

21 Agosto 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 21 agosto 2025 "Come alcuni di voi sapranno, ho guidato gli sforzi del Senato per porre fine agli aiuti militari a Netanyahu e all’esercito israeliano. Questo nel suo senso più profondo non è una questione politica. Questa è una questione morale fondamentale e cioè se vogliamo o meno continuare a spendere miliardi di dollari per distruggere il popolo palestinese e far morire di fame i bambini. Non è questo ciò che dovrebbe essere questo Paese. Ora, negli ultimi mesi abbiamo avuto un certo successo. Una maggioranza significativa di dem al Senato si oppone agli aiuti militari a Israele. Ma ora dico ai repubblicani che sono là fuori, magari guardando lo streaming, ditemi se pensate che dovremmo spendere i soldi dei contribuenti per affamare i bambini di Gaza. Non credo.". Lo ha detto Bernie Sanders in un comizio. Bernie Sanders Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

