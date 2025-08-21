Isola Capo Rizzuto, la rissa in spiaggia finisce in tragedia: morto il 22enne accoltellato alla gola

Filippo Verterame vittima del violento scontro avvenuto martedì, a quanto pare per una manovra pericolosa. Cinque persone già arrestate

Una manovra errata a bordo di un’auto, questa la scintilla che martedì avrebbe fatto scoppiare la rissa in cui Filippo Verterame è stato accoltellato alla gola in località La Cannella di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Il 22enne, dopo due giorni di agonia, è deceduto all’ospedale di Catanzaro. A comunicare il tragico epilogo della vicenda è stata la prima cittadina Maria Grazia Vittimberga: «Una morte assurda», ha commentato. La famiglia del giovane ha deciso di donare i suoi organi.

La lite tra famiglie e la rissa fatale: 5 arrestati

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la coltellata fatale per Filippo Verterame è stata sferrata al culmine di una lite tra due famiglie del posto. Al volante del veicolo che con una manovra pericolosa avrebbe scatenato la colluttazione c’era una delle persone poi coinvolte negli scontri. Per quei fatti nella giornata di ieri, mercoledì 20 agosto, cinque persone sono state arrestate con l’accusa di rissa aggravata. Non sono ancora però chiare le responsabilità individuali e chi abbia materialmente colpito al collo il giovane.

La lettera della sindaca

«Tanto è il dolore, lo sgomento l’amarezza mia e di tutta l’amministrazione, come di tutta la comunità, per una morte assurda che ha portato via troppo presto un giovane della nostra terra pieno di ambizioni e voglia di futuro, sottraendolo per sempre all’affetto della sua famiglia e dei suoi tanti amici», ha scritto la sindaca Maria Grazia Vittimberga in una lettera sui social media. «Ma da questo dolore è nato un gesto di immenso amore perché i genitori hanno scelto di donare gli organi di Filippo affinché altre vite possano continuare. Un atto di speranza e di luce nel buio. Perché dove la violenza ha tolto, loro hanno deciso di restituire. Perché, nonostante tutto, hanno creduto nel perdono e nella vita». L’amministrazione locale ha deciso di sospendere tutte le iniziative e le manifestazioni che erano state programmate per la fine di agosto.