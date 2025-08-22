Como, gattino intrappolato nel muro del centro commerciale. Salvato dai Vigili del Fuoco li ringrazia (a modo suo) – Il video

Momenti di tensione in un centro commerciale in provincia di Como: un gattino era rimasto bloccato in un’intercapedine del muro. Dopo mezz’ora di intervento i Vigili del Fuoco lo hanno liberato, tra gli applausi dei presenti

Mattinata movimentata al centro commerciale Bennet di Montano Lucino, in provincia di Como, dove un gattino è stato salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere rimasto intrappolato in un’intercapedine di un muro. A lanciare l’allarme sono stati alcuni clienti, che hanno sentito i miagolii insistenti provenire dallo spazio stretto tra due pannelli della facciata esterna. Sul posto è intervenuta una squadra di pompieri che, con delicatezza e sotto l’attenzione di numerosi curiosi in apprensione per le sorti dell’animale, ha lavorato circa mezz’ora prima di riuscire a liberare uno spazio abbastanza ampio da poter permettere l’uscita del piccolo gatto.

Un’abitudine dei gatti

All’uscita dallo spazio angusto i miagolii non si sono intorrotti. Uno dei soccorritori esclama: «è un leone», e infatti il gattino ha continuato a dimenarsi probabilmente spaventato dalla visione e dal contatto con gli umani. Intimorito ma in buone condizioni di salute, è stato liberato tra gli applausi e i sorrisi dei presenti. Secondo i Vigili del Fuoco, è probabile che il gatto si fosse rifugiato nel muro per cercare riparo dal caldo. Episodi simili non sono rari: i gattini, per indole, cercano rifugio in spazi angusti, spesso finendo in situazioni pericolose da cui non riescono più a uscire.