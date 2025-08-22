Draghi al Meeting di Rimini: "Ue marginale e spettatrice su Ucraina, Iran e Gaza" – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2025 “Abbiamo dovuto rassegnarci ai dazi imposti dal nostro più grande partner commerciale e alleato di antica data, gli Stati Uniti. Siamo stati spinti dallo stesso alleato ad aumentare la spesa militare, una decisione che forse avremmo comunque dovuto prendere – ma in forme e modi che probabilmente non riflettono l'interesse dell'Europa. L’Unione Europea, nonostante abbia dato il maggior contributo finanziario alla guerra in Ucraina, e abbia il maggiore interesse in una pace giusta, ha avuto finora un ruolo abbastanza marginale nei negoziati per la pace”, lo ha detto Mario Draghi sul palco del Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev