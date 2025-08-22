Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Draghi: Il mio è un europeismo pragmatico e coi piedi per terra – Il video

22 Agosto 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2025 "Scrissi la mia laurea sostenendo che la moneta unica era una gran sciocchezza… poi quando sono tornato in Italia dagli Usa negli anni Novanta ho visto che le condizioni dell'Europa erano molto cambiate, i paesi erano più vicini e forse valeva la pena di avere una moneta comune. Il mio è un europeismo pragmatico e coi piedi per terra" Così Draghi al Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

