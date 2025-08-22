Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Giuli al Meeting di Rimini: "Il cibo migliore dal punto di vista culturale è la libertà di scelta" – Il video

22 Agosto 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2025 “Il cibo migliore dal punto di vista culturale è la libertà di scelta. Stiamo mappando il fabbisogno culturale degli enti locali, periferie metropolitane e borghi che vanno spopolandosi; tentando di mettere a disposizione dei soldi che mettano privati nella condizione di contribuire a una partnership pubblico-privato: che è la chiave per questa libertà di scelta. La cultura non sempre si conta ma si deve pesare a volte. Se ne deve pesare come l’anima nei miti antichi, come qualcosa che è un valore immateriale che rende la vita comunitaria di noi più ricca e più autentica. Se non si parte da una concezione spirituale dell’esistenza, non si potrà mai fare buona cultura”, così il Ministro della Cultura Alessandro Giuli al Meeting di Rimini al panel "De-statalizzare la cultura". Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

