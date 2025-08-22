Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Restyling annuale per il Cristo degli abissi sul fondale di San Fruttuoso di Camogli – Il video

22 Agosto 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Genova, 22 agosto 2025 Sui fondali marini al largo di Camogli, i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono tuffati fino a 18 metri di profondità per partecipare alle importanti operazioni di manutenzione della statua del "Cristo degli Abissi", definita dal quotidiano britannico Daily Mail come la bellezza sottomarina più mozzafiato al mondo. L'attività, promossa e coordinata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, è stata possibile grazie alla collaborazione tra più nuclei specializzati di sommozzatori dei vari Corpi e Forze dello Stato: oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, hanno operato Polizia di Stato, Carabinieri, Marina Militare, Guardia Costiera e Guardia di Finanza. La manutenzione della statua, su cui è stata adoperata un'idropulitrice per rimuovere le incrostazioni biologiche marine senza toccare direttamente la scultura, non è solo una questione estetica, ma anche una necessità per prevenire il biodeterioramento causato dagli organismi incrostanti. Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

2.

Renzi: «Putin è uno straordinario negoziatore. Per come lo conosco io il suo obiettivo è una nuova Yalta»

3.

Regionali in Puglia, Vendola mantiene la candidatura. L’incontro con Decaro e Emiliano e i punti da sciogliere

4.

Regionali in Campania, il centrodestra e la tentazione Mara Carfagna: perché potrebbe essere lei la candidata e chi frena la sua corsa

5.

Nitag, parla Serravalle la cui nomina finì nella bufera: «Non sono No-Vax, ma l’obbligo vaccinale va rivisto»