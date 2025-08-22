Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Rutte (Nato): Non permetteremo alla Russia di prendersi un centimetro di terra ucraina – Il video

22 Agosto 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Kiev, 22 agosto 2025 "Tre anni e mezzo dopo l’invasione russa su larga scala, l’Ucraina continua a resistere fieramente, e i vostri amici e partner nella Nato continuano a sostenervi. Il nostro supporto è incrollabile e continua a crescere, anche attraverso la nuova Lista di necessità prioritarie per l’Ucraina (Purl), che sostiene un flusso cruciale di armi letali Usa verso l’Ucraina attraverso finanziamenti forniti dagli alleati Nato. In effetti, in meno di un mese, questo ha già comportato 1,5 miliardi aggiuntivi di equipaggiamenti essenziali: difese aeree, munizioni e non solo. Seguiranno altri pacchetti. Non permetteremo alla Russia di prendersi un solo centimetro di terra ucraina", lo dichiara il segretario generale della Nato, Mark Rutte, durante una conferenza stampa in occasione della sua visita a Kiev, affiancato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

