Volker Turk (Alto Commissario diritti umani Onu): Carestia a Gaza è crimine di guerra Israele – Il video

22 Agosto 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 22 agosto 2025 "Utilizzare la fame come mezzo di pressione è un crimine di guerra e le morti che ne conseguono possono anche costituire un crimine di guerra di omicidio volontario. Si tratta del risultato diretto delle azioni intraprese dal governo israeliano, che ha illegalmente limitato l'ingresso e la distribuzione di aiuti umanitari e altri beni necessari alla sopravvivenza della popolazione civile nella Striscia di Gaza". Così Volker Turk, l'Alto Commissariato per i Diritti Umani dell'Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

