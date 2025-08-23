Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Giornata della bandiera ucraina, Zelensky: Non cederemo la nostra terra agli occupanti – Il video

23 Agosto 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Kiev, 23 agosto 2025 “Questa bandiera è uno scopo, un obiettivo e un sogno per molti dei nostri cittadini nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina. Amano questa bandiera, la amano perché sanno che non cederemo la nostra terra agli occupanti. Simboleggia ciò che è più prezioso per centinaia di migliaia di nostri soldati, uomini e donne provenienti da tutta l’Ucraina, che stanno difendendo non solo una determinata direzione, non solo Vovchansk o Dobropillia, ma tutta la nostra Ucraina”, così il Presidente ucraino Zelensky alle celebrazioni della Giornata della bandiera ucraina. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

