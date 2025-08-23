Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Guerra in Ucraina, Zelensky: "La Russia non vuole l'incontro" – Il video

23 Agosto 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Kiev, 22 agosto 2025 "È a livello di leader che dovrebbe essere risolta la questione della fine della guerra. Ma vediamo che i russi stanno facendo di tutto per impedire l'incontro. L'Ucraina, a differenza della Russia, non ha paura di incontrare i leader. Siamo pronti a lavorare in modo produttivo, al massimo. Ci auguriamo che i partner contribuiscano a garantire almeno una posizione minimamente produttiva da parte russa" così il presidente dell'Ucraina Zelensky nella conferenza a margine dell'incontro con il segretario della Nato Mark Rutte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

