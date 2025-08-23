Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Mantova, 42enne ubriaca morde un addetto alla sicurezza della sagra. Un dente resta conficcato nel braccio del malcapitato

23 Agosto 2025 - 19:23 Alba Romano
L'episodio è avvenuto nella notte di San Lorenzo. L'uomo è stato dimesso dall'ospedale con 15 giorni di prognosi

Una sagra tranquilla, nella notte di San Lorenzo, è stata interrotta da un episodio violento, ai limiti del surreale. È quanto accaduto a Canedole, piccola frazione di Roverbella in provincia di Mantova, al confine tra Lombardia e Veneto, dove una donna di 42 anni che aveva evidentemente bevuto qualche bicchiere di troppo, ha morso un addetto alla sicurezza, lasciandogli conficcato nella carne addirittura un dente. I fatti risalgono al 10 agosto, ma la notizia è stata diffusa solo oggi dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, la donna stava dando fastidio ai partecipanti, aggirandosi tra gli stand e insistendo per continuare a bere, nonostante le sue condizioni non lo permettessero.

Il dente conficcato nel braccio

A quel punto gli organizzatori hanno chiesto l’intervento del personale di sicurezza per evitare che la situazione degenerasse. Un vigilante di 58 anni, residente a Negrar, in provincia di Verona, si è avvicinato per invitarla ad allontanarsi. La reazione è stata improvvisa e violenta: la donna gli ha affondato i denti nel braccio. Un morso così forte che uno dei denti è rimasto incastrato nella carne dell’uomo, costringendolo a ricorrere alle cure mediche. Il vigilante è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Mantova, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni. La donna, identificata dai militari, è stata denunciata per lesioni personali.

