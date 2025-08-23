«Ti faccio fare la fine di Yara, sono come Turetta, ti sfregio con l’acido…»: le minacce in diretta contro l’influencer Martina Murenu – Il video

«Non possiamo più stare zitti» ha detto la 32enne, intenzionata a denunciare una volta tornata in Sardegna dagli Stati Uniti. La sua denuncia contro «il cancro della società» sul suo profilo Instagram

Insulti sessisti, minacce di morte, frasi irripetibili. È accaduto a Martina Murenu, 32 anni, influencer e digital creator cagliaritana che vive negli Stati Uniti per lavoro. Con i suoi 100mila follower su Instagram, è abituata agli haters. Ma quanto successo il lunedì 18 agosto durante una diretta social l’ha convinta a dire basta. Nel pieno di una live, due uomini con nickname falsi e il volto nascosto hanno fatto irruzione tra i commenti. «Ti taglio la gola». «Ti sfregio con l’acido». «Sono come Turetta». «Fai la fine di Yara Gambirasio». Minacce registrate nel video che la stessa Murenu ha deciso di condividere sui suoi profili per denunciare l’accaduto.

La denuncia dell’influencer dopo le frasi shock

Dopo essersi sentita rivolgere insulti così pesanti, la ragazza ha detto di voler denunciare alle autorità una volta rientrata in Italia. «Rientrerò presto in Sardegna dagli Usa e farò denuncia», racconta la giovane a La Stampa. E aggiunge: «Non possiamo più stare zitti. Agirò per vie legali». Poi un pensiero alle famiglie delle vittime usate come insulto: «Chiedo scusa alla famiglia di Yara Gambirasio e di Giulia Cecchettin per ciò che hanno dovuto sentire. Perché nonostante il vostro eterno dolore, continuate a sentire queste oscenità. Mi batterò finché non ci sarà giustizia e stavolta non mi fermerò».

Secondo la giovane, la violenza verbale non si è fermata alle minacce iniziali. «La cosa più grave – dice – è che oltre alle irripetibili frasi dopo sono spuntati altri uomini, tutti pronti a fare commenti offensivi e sessisti. E irripetibili. Ora chiedo giustizia. Per me e per tutte le volte che sono rimasta in silenzio e sono crollata. Ma chiedo giustizia anche per noi tutte, per tutte le donne». Il suo sfogo non si ferma qui. Nella didascalia del post con gli insulti ricevuti che lei stessa ha pubblicato, Murenu si rivolge direttamente agli aggressori: «Voglio che i genitori di questi elementi riconoscano le voci di ciò che hanno messo al mondo. Le ipotetiche fidanzate che si rendano conto di chi hanno al loro fianco. E ora partirà una denuncia grande quanto una casa. Che tutti possano riconoscere dalle vostre voci chi siate e non considerarvi mai più. Non possiamo più stare zitti. Basta!».