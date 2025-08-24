Giorgetti: "I risultati cominciano a vedersi, avanti con riforme" – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 23 agosto 2025 "Non si può costruire una casa partendo dal tetto, bisogna costruirla partendo dalle fondamenta e lavorando con serietà, con responsabilità e umiltà portando un mattone dietro l'altro. E' quello che abbiamo fatto, in silenzio, e i risultati cominciano a vedersi. Si incominciano a vedere le fondamenta solide su cui costruire e arricchire la casa per il futuro, andremo avanti con riforme importanti" così il ministro Giorgetti intervenendo in videoconferenza al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev