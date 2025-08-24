Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Giorgetti: "I risultati cominciano a vedersi, avanti con riforme" – Il video

24 Agosto 2025 - 00:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Rimini, 23 agosto 2025 "Non si può costruire una casa partendo dal tetto, bisogna costruirla partendo dalle fondamenta e lavorando con serietà, con responsabilità e umiltà portando un mattone dietro l'altro. E' quello che abbiamo fatto, in silenzio, e i risultati cominciano a vedersi. Si incominciano a vedere le fondamenta solide su cui costruire e arricchire la casa per il futuro, andremo avanti con riforme importanti" così il ministro Giorgetti intervenendo in videoconferenza al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

2.

Giuli e lo sgombero del Leoncavallo: «Era un incubatore di violenza. CasaPound? Basta che esca dall’illegalità»

3.

Il ritorno di Draghi: «Ue spettatrice su Gaza e Ucraina, si riformi o finirà stritolata». L’appello al Meeting di Rimini: «Agite voi cittadini»

4.

Regionali in Puglia, l’ultimatum di Decaro: «Non mi candido se sono ostaggio di Vendola ed Emiliano»

5.

«L’omosessualità è classificata come una malattia». Bufera sull’assessore FdI di Sesto San Giovanni